Streit um geplantes Parkdeck am Schlossparkrand

„Wir haben die Gemeinderatswahl gewonnen, und daher gehe ich davon aus, dass wir auch genug Unterstützung für dieses Projekt haben“, sagt Bürgerlisten-Bürgermeister Christoph Prinz in Bad Vöslau. Im Schlosspark soll der Stockschützenplatz in ein zweistöckiges „Parkplatzwunder“ verwandelt werden. Die VP ist als Oppositionspartei dagegen und sieht, neben den enormen Kosten – allein für die Planung sollen es rund 120.000 Euro sein – auch den Standort als Problem an: „Das Projekt im denkmalgeschützten Schlosspark ist ein Irrweg. Der Standort bei der alten Vöslauer-Abfüllanlage in der Bahnstraße wäre besser“, betont Gemeinderat Peter Lechner.