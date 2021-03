Schulen und Büros als Covid-Hotspots

„Vor allem in Schulen, in Büros, aber auch in öffentlichen Einrichtungen nimmt das Infektionsgeschehen aktuell leider stark zu“, heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Entsprechend dem hohen Infektionsgeschehen nahmen auch die Fallzahlen in den Clustern zuletzt wieder enorm zu. Vier neue Fälle wurden etwa aus einer Volksschule im Bezirk Gänserndorf, gleich 13 Neuansteckungen in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten bekannt. Der größte aktive Infektionsherd ist indes auch weiterhin die Justizanstalt in Stein.