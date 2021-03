Griechischer Ort Malesina wurde „Stadt der Toten“

Cafés und Bars trotz Verbots geöffnet

Die Weigerung der Bewohner Malesinas, im Alltag Masken zu tragen und Abstand zu halten, habe ein Übriges getan, heißt es in griechischen Medien übereinstimmend. Zudem öffneten etliche Cafés und Bars trotz Verbots und lockten Hunderte Gäste, die allabendlich gemeinsam im Fernsehen Fußballspiele verfolgten. Am 3. März wurde in der Kleinstadt rund 80 Kilometer nordöstlich von Athen der erste Corona-Tote beklagt. Inzwischen sind es bereits 13 Opfer aller Altersgruppen in einem Ort, in dem jeder jeden kennt. In Krankenhäusern umliegender Städte werden Dutzende infizierte Bürger Malesinas versorgt.