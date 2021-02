Griechen erwägen harten Lockdown im Großraum Athen

Der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias will für den Großraum Athen kurzfristig einen vollständigen Lockdown verhängen, wenn die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus am Dienstag weiterhin steigen. Es könne sich um einen Lockdown wie im vergangenen März handeln, sagte er Dienstagfrüh dem griechischen Fernsehsender Open TV. Damals war so gut wie alles außer Supermärkten, Apotheken und Tankstellen geschlossen worden.