„Project Cars Go“ rast auf Smartphones und Tablets

Mit „Project Cars Go“ rast die beliebte Rennspielsimulation aus dem Hause Slightly Mad Studios nun auch in einer mobilen Version kostenlos auf iOS- und Android-Geräte. 51 offiziell lizenzierte Rennwagen warten darin darauf, auf einer der insgesamt zwölf Strecken in verschiedenen Modi ausgeführt zu werden. Entwickler Gamevil verspricht eine „gleichzeitig intuitive und zugängliche“ Steuerung, „sodass jeder Spaß an den Rennen haben kann, unabhängig vom eigenen Skill-Level".