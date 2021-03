Rumänische Diebsbande hatte 117 Handys im Auto

Coups in Deutschland und Belgien

Demnach führten sie in wechselnden Konstellationen an Wochenenden Einbrüche in Elektronikgeschäfte in Deutschland und Belgien durch. Unter Verwendung eines Geißfußes bzw. durch Einschlagen der Eingangstüren gelangten sie in die Geschäfte und stahlen die Elektroartikel von den Ausstellungspults. Anschließend brachten sie die Waren nach Rumänien und verkauften sie dort zum Stückpreis zwischen € 30 und € 50 weiter.