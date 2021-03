Um 2 Uhr früh brannten fünf Autos beim Badesee

Am 22.03.2021 wurden die beiden Feuerwehren Lachstatt und Steyregg um 01.54 zu einem Brandeinsatz am Steyregger-Badesee alarmiert. Am Einsatzort stellten die Kameraden fest, dass es sich um fünf in Vollbrand stehende Fahrzeuge handelte, so die FF Steyregg. Diese waren die Übungsfahrzeuge der Feuerwehr.