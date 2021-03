Indischer Terrorverdächtiger in Linz untergetaucht

In Justizanstalt überstellt

Der 28-Jährige konnte schließlich am 22. März 2021 in Linz lokalisiert und am 22. März 2021 um 10.25 Uhr von Zielfahndungsbeamten des LKA OÖ festgenommen werden. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.