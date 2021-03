Pflege kein Traumjob für die Jugend

Just an einem Berufsbild, das in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle spielen wird, zeigt die Jugend nur wenig Interesse. Nur 17 Prozent der jungen Niederösterreicher können sich für eine Tätigkeit im Pflegebereich erwärmen. Das brachte jetzt eine Studie der Arbeiterkammer zutage. Gefordert wird daher eine Aufwertung dieser Jobs – bei Bezahlung, Anerkennung und Karrierechancen.