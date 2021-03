AstraZeneca-Spritze für Litauens Staatsspitze

In Litauen ist die Staatsspitze vor laufender Kamera gegen Corona geimpft worden. Präsident Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte bekamen am Montag in der Hauptstadt Vilnius jeweils die erste von zwei Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca verabreicht. Damit sollte nach dem zeitweisen Stopp der Corona-Impfungen das Vertrauen in das Mittel demonstriert werden. Auch Parlamentspräsidentin und Gesundheitsminister sollen öffentlich geimpft werden.