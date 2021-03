Vier Migranten bei Lkw-Unfall in Kroatien getötet

Bei einem Horror-Unfall in Kroatien sind in der Nacht auf Montag vier Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten handelt sich um Migranten, vermutlich aus Syrien, die sich im Anhänger eines Lkw mit serbischen Kennzeichen versteckt hatten. Der mit Papierballen beladene Lastwagen überschlug sich auf der Autobahn in der Nähe des Ortes Okucani. Die Polizei hat zunächst keine Angaben zur Identität der Unfallopfer bekannt gegeben, es wurde jedoch bestätigt, dass sich mehrere Personen im Lkw-Anhänger befanden.