Parkplätze werden nur in der Stadt weniger

Für 99 Wohnungen stehen beim Projekt der Heimat Österreich in Salzburg-Aigen nur 78 Parkplätze zur Verfügung. Ein Mobilitätskonzept soll mit Carsharing, Lastenfahrrädern, überdachten Fahrradabstellplätzen und einer guten Öffi-Anbindung trotzdem für ausreichend Transportmöglichkeit sorgen. „Wir verfolgen dieses Konzept nur in der Stadt Salzburg. In ländlichen Bereichen haben wir teilweise sogar drei Parkplätze pro Wohnung“, erklärt der Direktor des Bauträgers, Stephan Gröger. Dem stimmt auch Landesrätin Andrea Klambauer zu. Für sie wäre eine geringere Stellplatzdichte kein Problem, wenn es eine optimale Anbindung an die Öffis gibt. Tiefgaragen machen die Projekte ja teurer. Klambauer hat festgestellt, dass sich Wohnungen, die über keinen Tiefgaragenplatz verfügen, auch schlechter vermitteln lassen. Das sieht der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Preuner, anders. Für ihn hat eher die Ausrichtung der Wohnung, ob nach Süden oder nicht, Auswirkung. Ansonsten sieht er einen internationalen Trend zu weniger Parkplätzen, dem man sich nicht verschließen könne. Noch fehle es aber an Erfahrungen bei dem Thema.