Studenten überstanden Fahrzeugabsturz unverletzt

Bäume verhinderten Schlimmeres

Aus unbekannter Ursache kam der Pkw auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte in weiterer Folge in das darunter liegenden Waldstück ab. Dort kam das Fahrzeug seitlich in einer Baumgruppe zum Stillstand, welche einen weiteren Absturz in steiles Gelände verhinderten.