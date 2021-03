Ein Zukunftsbild für unsere Industrie

„Big Picture“

So setzt sich die IV Vorarlberg beispielsweise schon lange dafür ein, dass der Lebensraum Vorarlberg vermehrt urbane Elemente beinhaltet. Dazu wurde das „Big Picture“ etabliert: ein großes Zukunftsbild, das unser Land in „Vorarlberg Stadt“ (Rheintal, Walgau) und „Vorarlberg Land“ mit sieben Talschaften einteilt. Dass das Rheintal erst kürzlich von der EU als überwiegend städtische Region eingestuft wurde, ist laut Ohneberg ein Schritt in die richtige Richtung. Allein: „Auf Landesebene wurde in der Hinsicht bis dato zu wenig gesteuert. Und das, obwohl das Zusammenspiel von dynamischem Wirtschaftsraum und attraktivem Lebensraum im internationalen Standortwettbewerb hervorragende Perspektiven bieten würde.“ Eines ist ihm allerdings auch klar: „Politik ist immer auch die Kunst des Kompromisses – als Unternehmer ist man das eben nicht so gewohnt.“