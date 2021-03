Madagaskar: Kräutertrunk statt Corona-Impfstoff

Viele Länder versuchen derzeit krampfhaft, am mehr Impfstoff gegen das Coronavirus zu kommen - doch Madagaskar geht andere Wege. Präsident Andry Rajoelina setzt stattdessen weiterhin auf ein angebliches Kräuter-Heilmittel gegen den Erreger. Auch das Staatsoberhaupt selbst hat nicht vor, sich eine Spritze verabreichen zu lassen, betonte er am Samstag in einer Fernsehansprache.