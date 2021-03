Jeder dritte gefasste Straftäter ist ein Ausländer

Oberösterreich führt im Bundesländervergleich

2020 wurden mit 59.832 Delikten so wenige Anzeigen wie noch nie in Oberösterreich gezählt und die Aufklärungsquote ist so hoch wie noch nie. „Mit dieser Zahl sind wir ganz weit vorne in Österreich“, freut man sich bei der Exekutive in Oberösterreich über die Erfolge.