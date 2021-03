Verletzten Skifahrer aus steilem Gelände geborgen

Seine hinter ihm gefahrene Gattin alarmierte per Handy die Rettungskräfte und leistete mit einem vor Ort anwesenden Bergretter der Bergrettungsstelle Ferlach Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1, der Bergrettung und Mitarbeiter der Bergbahnen des Dreiländereck mittels Akjabergung aus dem unwegsamen und steilen Gelände zum Hubschrauberlandeplatz gebracht und in der Folge in das Klinikum Klagenfurt/WS geflogen.