Menschen mit Behinderungen werden weiter geimpft

1095 beeinträchtigte Menschen und deren Assistenten waren vom 9. bis 12. März an der Reihe. 1350 Personen folgten vom 16. bis 18. März. Nächste und übernächste Woche werden weitere 1000 geimpft. „Kärnten wird damit das erste Bundesland sein, das diese Personengruppe durchgeimpft haben wird“, sagt Gesundheits- und Sozialreferentin Beate Prettner.



Nächste Woche wird an vier und übernächste Woche an weiteren vier Impfstellen geimpft. Von der Fachabteilung werden die Ärzte, das Notfallequipment, die Tablets sowie die Transporte zu den jeweiligen Impfstellen organisiert. „Erfreulich ist, dass bei den geimpften Personen keine besonderen gesundheitlichen Beschwerden aufgetreten sind“, so Prettner. Die Zweitimpfungen werden in den Kalenderwochen 15 bis 18 durchgeführt.