Alkolenker raste durch 30er-Zone und baute Unfall

Weil er schnell zu seiner Freundin wollte, hat der 35-Jährige aus Völkermarkt nach eigenen Angaben etwas „auf die Tube gedrückt“. „Der Lenker war mit seinem 350 PS starken Auto mit 100 km/h in einer 30er-Zone in der Gemeinde Liebenfels unterwegs“, so ein Polizist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor der Raser die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einer leichten Rechtskurve - nach einer Vollbremsung mit einer 25 Meter langen Bremsspur - frontal gegen ein Verkehrszeichen und eine Anschlagtafel - in weiterer Folge gegen eine Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Auto Totalschaden. Die Mauer wurde erheblich beschädigt. Der Lenker blieb durch den Unfall unverletzt.