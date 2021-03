Die Kinder sind zurück am Platz

Auf diese Woche hatten sich alle Nachwuchssportler und Vereine in Salzburg gefreut. Seit Montag ist auf den Anlagen nach monatelangem Stillstand wieder Training für die Kinder und Jugendlichen erlaubt – unter Auflagen. Zum Beispiel dürfen nicht mehr als zehn Kids und zwei Trainer die Einheiten absolvieren. Kein Problem, wie sich in der ersten Woche zeigte. „Unser Kunstrasenplatz ist so groß, dass problemlos zwei Teams nebeneinander trainieren können“, sagt Josef Penco vom SAK in der Stadt Salzburg. Wie viele Kinder auch tatsächlich wieder in ihren Sport zurückkehren werden, kann er noch nicht einschätzen. „Das werden wir ab der kommenden Woche sehen, wenn es nach dem Schnee so richtig los geht“, fügt Penco hinzu.