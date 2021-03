Paragleiter stürzte ab und landete in Baumkrone

In Neustift im Stubaital stürzte ein Italiener am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Paragleiter ab und landete in einer Baumkrone. Die Bergung des Mannes entpuppte sich als schwierig. Er musste mit Verletzungen im Brust- und Fußbereich ins Krankenhaus nach Hall geflogen werden.