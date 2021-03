Spritzen-Vorsprung geht später verloren

Die drei „Hotspot“-Gemeinden Radstadt, Bad Hofgastein und Unken kamen in den Genuss zusätzlicher Impfdosen. Alle Personen über 65 Jahren konnten sich seit vergangenem Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Gut 70 Prozent nahmen dieses Angebot auch an. „Die Leute waren sehr froh, dass sie die Impfung bekommen. Wir haben alles verimpft, was da war“, bilanziert Daniel Kofler, Geschäftsführer vom Roten Kreuz Pongau. Keiner der Angemeldeten hat seinen Termin abgesagt. Die letzten Spritzen wurden am Mittwochabend verabreicht.