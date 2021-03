Laute Bikes bleiben im Außerfern weiter verboten

Am Hahntennjoch minus 50 Prozent

„Insgesamt konnte eine Reduktion um durchschnittlich 36 Prozent - am Hahntennjoch sogar um 50 Prozent - an Sommersonntagen im Vergleich zu 2017 festgestellt werden, was einer Lärmpegelminderung bei den Motorrädern von durchschnittlich 2 dB entspricht“, konkretisierte Christoph Lechner, Vorstand der Abteilung Emission Sicherheitstechnik Anlagen (ESA).