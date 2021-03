Kellogg steigt bei Tiroler Bio-Müsli „Verival“ aus

Produkt wird in 37 Ländern vertrieben

Verival ist laut eigenen Angaben in Österreich und Deutschland Marktführer im Bereich Bio-Porridge. Die Firma, die in Langkampfen im Bezirk Kufstein einen Manufakturbetrieb hat, vertreibt in Österreich, Deutschland und 35 weiteren Ländern Frühstücksprodukte.