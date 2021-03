Krems in Kärnten: Landwirt sitzt auf Chefsessel

Geschäftsführer der KHB Kogler Holzbau GmbH (Firmensitz in Gmünd) sowie Landwirt eines Milchbetriebes - und jetzt auch Bürgermeister seines Heimatortes Krems: Gottfried Kogler konnte die Stichwahl mit 60 Prozent für sich gewinnen. „Jetzt heißt es, mit allen Gemeinderatsmitgliedern an einem Strang zu ziehen!“, baut der 41-jährige Familienvater auf Zusammenhalt. Der VP-Politiker will anstehende und für Bürger notwendige Projekte so rasch wie möglich in Umsetzung bringen. Seine Aufgabenliste ist lang: Ein Beispiel, der beschwerliche Weg zum Friedhof (wir haben berichtet). Über diesen steilen und desolaten Pfad klagen Anrainer seit Jahren. Zu einer Sanierung ist es bisher nie gekommen.