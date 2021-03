Mitarbeiter im Handel: Wenige sehen sich als Held

Mitarbeiter leiden unter etlichen Überstunden

„74 Prozent der Handelsangestellten sind weit davon entfernt, sich selbst als Helden des Alltags zu bezeichnen. Es fehlt weiterhin ganz klar an Wertschätzung gegenüber ihren Leistungen in Krisensituationen“, erklärt Business Beat-Chef Andreas Hermann. Nur etwas mehr als ein Fünftel (22 Prozent) fühlt sich in der Gesellschaft ausreichend wertgeschätzt und nur 16 Prozent sind der Meinung, dass sich die Wertschätzung durch die Corona-Pandemie erhöht hat. Viele leiden unter einer großen Anzahl an Überstunden und trauern der üblichen Freizeitgestaltung nach. Trotzdem gaben lediglich 30 Prozent an, sich überarbeitet zu fühlen.