Jugendliche Täter ausgeforscht

Bereits im Februar sind die Jugendlichen in ein Autohaus in Güssing eingebrochen und haben dort insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Sie zertrümmerten nicht nur Scheiben und Blinker, sondern steckten zwei Pkw auch in Brand. Unter den drei Autos war auch ein Unfallauto, das auf dem Areal abegestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 17.000 Euro. Das Motiv ist noch unklar.