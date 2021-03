Millionenschaden: Polizei entlarvt Einbrecherbande

Mega-Coup auch in Seefeld

Schauplatzwechsel: Im Oktober und Dezember des Vorjahres landeten Unbekannte Coups in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land). Die Ganoven drangen in Kinder-Bekleidungsgeschäfte ein und erbeuteten zumindest in einem Fall Waren im Wert von rund einer halben Million Euro. Wie sich herausstellte, dürfte es sich um dieselben Täter wie im Unterland gehandelt haben.