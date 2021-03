Kanzler: „Im Sommer haben wir Pandemie besiegt!“

Kurz bleibt in der Politik

Zum Schluss wird es noch persönlich: Angesprochen auf seine Aussage im Jahr 2013, dass er sich in zehn Jahren vielmehr in der Privatwirtschaft als in der Politik sieht, muss der Kanzler korrigieren. „Damals habe ich mir mein Leben anders vorgestellt. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich Spitzenpolitiker werde.“ Ein Wechsel in die Privatwirtschaft steht also nicht an: „Ich bin für diese Legislaturperiode gewählt worden und das werde ich auch weiterhin so fortsetzen.“