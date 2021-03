Kanzler Kurz lässt sich mit AstraZeneca impfen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird sich mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca impfen lassen. „Ich habe mir hier ein klares Bild gemacht“, sagte Kurz. „Nachdem es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, um zu zeigen, dass ich Vertrauen in den Impfstoff habe“, betonte er am Freitag am Rande einer Pressekonferenz zur Verteilung der Impfstoffe an die EU-Länder.