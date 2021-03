Spitzenbeamter Auer nun von Anschober abgezogen

Der Politstreit rund um die Beschaffung des Corona-Impfstoffes ist um ein Kapitel reicher. Wie am Montagmorgen bekannt wurde, zieht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) den Spitzenbeamten Clemens Martin Auer aus dem Impfprogramm ab. Obwohl es sich bei Auer um einen ÖVP-Mann handelt, hatte die Volkspartei in Person von ÖVP-Gesundheitssprecherin Gabriela Schwarz die Suspendierung von Auer sowie einer weiteren Top-Beamtin gefordert. Anschober selbst bestätigte am Montag „Ungereimtheiten“ bei der Impfstoffbeschaffung.