Tourengeherin (55) von Schneebrett mitgerissen

Am Dienstag hat ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor mit seiner 55-jährigen Gattin in der Gemeinde Lesachtal eine Skitour auf den Spitzkofel unternommen. Als die Frau gegen 12.40 Uhr in die Nordflanke des Berges einfuhr, löste sie ein Schneebrett aus. „Die 55-Jährige wurde zirka 150 Meter mitgerissen und dabei zum Teil verschüttet“, berichtet ein Polizist.