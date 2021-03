Familie wartete elf Tage auf Corona-Testergebnis

Seit bereits elf Tagen befindet sich Gordana V. mit ihrem Sohn und Lebensgefährten Nesa in selbst verordneter Quarantäne. Und das kam so: Am Donnerstag, 4. März, ließ sich die 48-Jährige mit ihrem Freund in der Therme Wien auf Corona testen. „Der Antigen-Test von Nesa war positiv. Also wurde ein PCR-Test durchgeführt. Das Ergebnis sollten wir binnen zwei Tagen erhalten“, erzählt V. Doch so war es nicht.