„Technoking“ Elon Musk will Techno-Song verkaufen

Musk, der bei Twitter inzwischen rund 49 Millionen Follower hat, hatte sich am Montag zum „Technoking“ von Tesla erklärt, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Finanzchef Zack Kirkhorn trägt ab sofort den Titel „Master of Coin“ (etwa: „Meister der Münze“).