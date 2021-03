Volksschullehrer könnten „vorgereiht“ werden

Ob AstraZeneca auch in Österreich doch noch ausgesetzt wird, dürfte sich erst am Donnerstag entscheiden, vorerst bleibet man beim Impfstoff. In Oberösterreich wackelt dennoch der Impfplan wegen Lieferengpässen gewaltig und am Montagabend gab´s eine neue Idee: Volksschullehrer und Über-65-Jährige jetzt drannehmen, dann den „Rest“.