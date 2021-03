Zwei Verletzte bei Unfall mit Transporter in Tirol

Kurz nach 17 Uhr lenkte der 29-Jährige das Fahrzeug von Weißenbach kommend bergauf in Richtung Nesselwängle. Im Kleintransporter befand sich außerdem noch ein 60-jähriger Mann am Beifahrersitz. „Am Gaichtpass im Gemeindegebiet von Weißenbach geriet das Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und fuhr in der Folge über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug stürzte über die Böschung und kam unterhalb der dortigen Kehre quer zum Fahrbahnrand auf den Rädern zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.