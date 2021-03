Diözese gibt Tipps für österliche Feiern zuhause

„Ostern, das höchste Fest der Christenheit, berührt viele Menschen ganz besonders“, so der Kärntner Bischof Josef Marketz. Er sieht in der Sonderausgabe zu Ostern einen wichtigen Schritt, „in dieser außergewöhnlichen Situation als Kirche mit den Menschen zu sein und sie zu begleiten“. Für die Chefredakteure Mateja Rihter (Nedelja) und Gerald Heschl (Sonntag) ist dies ein Dienst an den Gläubigen in Kärnten: „Es ist uns ein besonderes Bedürfnis, dass auch jene, die heuer aufgrund der Pandemie nicht in die Kirche kommen können, in den Kirchenzeitungen Anregungen und Hilfestellungen für die Feier der Ostertage finden. Daher bieten wir diese Sonderausgabe.“ Die Inhalte hat Liturgiereferent Klaus Einspieler verfasst.