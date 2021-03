Rosa lieferte eine Talentprobe bei den „Großen“ ab

Traum von Olympia

Die Premiere im Konzert der Großen lief also besser als gedacht. Ihre Anfänge hat Rosa in der „Optimist“-Klasse am Wörthersee gemacht, mit zwölf Jahren stieg sie in die 420er um. Erst ein Jahr segelt sie in der 470er-Klasse. „Die Segelfläche ist größer, es gibt mehr Möglichkeiten, das Boot einzustellen“, erklärt sie jene Klasse, in der sie eines Tages bei den Olympischen Spielen dabei sein möchte. „Das ist mein großer Traum. Ab Paris 2024 ist auch der Mixed-Bewerb olympisch - da wollen wir hin!“