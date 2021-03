Große Neuschneemengen und kühle Tage kommen!

Niederschlag bis Donnerstag

In den Nachtstunden kann sich selbst im Inntal eine Neuschneedecke bilden. Weil die Temperaturen aber untertags leicht ins Plus drehen, hält sich die weiße Pracht hier nicht lange. Das wechselhafte, kühle Wetter dauert die ganze Woche an, ab dem Donnerstag ist dann zumindest kein nennenswerter Niederschlag mehr zu erwarten.