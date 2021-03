Rudi Mair wird 60: „Schau, der lebt ja noch!“

Dabei hätte im Jahr 1981 der Sturz in eine Gletscherspalte am Schwarzenbergferner dem gebürtigen Fulpmer beinahe abrupt einen Strich durch alle Lebenspläne gemacht. 15 Meter tief war er bei einer Skitour in die Tiefe gefallen. Nach zwölf Stunden entdeckten ihn Bergretter fast unverletzt. „Der lebt ja noch!“ war der erstaunte erste Kommentar von oben