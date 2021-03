Richard Agreiter: Kunst als Lebensmittelpunkt

Carl Aigner, der Direktor des Museums Niederösterreich, sprach 2014 in Wien bei seiner Laudatio bei der Enthüllung der fünf Meter hohen, sich langsam um die eigene Achse drehenden, zweieinhalb Tonnen schweren Bronze-Skulptur „Genese“ in Richtung des Erschaffers des Kunstwerkes folgende Worte: „Die Genese ist eine der wunderbarsten Großplastiken, die in den letzten zwei Jahrzehnten entstanden ist. Mit seinem Schaffen ordnet sich Richard Agreiter in die Reihe großer Bildhauer wie Anton Hanak, Fritz Wotruba oder Alfred Hrdlicka ein“. Das Mysterium des Daseins, der Mensch verkörpert durch seine Gestalt, wird und ist Teil der Natur, um in dieser Symbiose zeitlos mit ihr verknüpft zu bleiben. Diese Grundlinie stellt die hervorragende Qualität des Künstlers Richard Agreiter dar, der am 25. März seinen 80. Geburtstag feiert.