Köder mit Stecknadeln für Hunde ausgelegt

„Seit 20. Februar ist bekannt, dass bei der Trendsportanlage in Alberndorf Köder gefunden wurden, da bin ich gar nicht mehr hin. Jetzt ist es aber auch fast vor unserer Haustüre so weit“, ist Daniela Steinmann traurig. Am Freitag war sie mit Hündin „Alma“ spazieren, als sie am Straßenrand ein mit Stecknadeln präpariertes Fleischstück ins Maul bekam.