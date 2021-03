Schon mehr als 100.000 Coronavirus-Fälle in Wien

Nur knapp ist Wien am Freitag an der 1000er-Marke an Neuinfektionen vorbeigeschrammt. Am Samstag lag die Zahl an Neuinfizierten erneut relativ hoch. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden laut Krisenstab 718 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Beginn der Pandemie gab es damit in der Bundeshauptstadt bereits mehr als 100.000 Fälle.