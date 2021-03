Neos mit Anträgen im Landtag abgeblitzt

„Ohne mit der Wimper zu zucken hat die schwarz-grüne Landesregierung unser Anliegen, dringend etwas gegen den akuten Schulärztemangel an den Tiroler Pflichtschulen zu unternehmen, abgewunken“, erklärt Oberhofer. Seit Jahren weise man auf Missstände hin – „jetzt, in der Corona-Krise, werden die Auswüchse noch deutlicher: Mobbing, Gewalt, Misshandlungen bleiben in vielen Fällen unentdeckt.“