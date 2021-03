Krisenintervention: Nicht alleine in der Not

Insgesamt wurde das Team der Krisenintervention & Notfallseelsorge Vorarlberg (KIT) im vergangenen Jahr zu 217 Einsätzen gerufen, im Jahr zuvor waren es 252. Während des ersten Lockdowns wurde die Betreuung für sieben Wochen eingestellt - zum Schutz der Betroffenen und Mitarbeiter. In dieser Zeit boten die KIT-Mitarbeiter ihre Leistungen telefonisch an. „Stirbt ein Familienmitglied plötzlich, dann ist der Schock groß. Gerade in dieser Situation ist es wesentlich, dass jemand da ist - und sei es nur, um erst einmal gemeinsam zu schweigen“, erklärt KIT-Koordinator Thomas Stubler.