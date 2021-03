Ausreisetestpflicht für vier Tiroler Orte in Kraft

In den vier Tiroler Gemeinden Haiming, Roppen (Bezirk Imst), Virgen und Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) trat mit Freitag, 0 Uhr, die Ausreisetestpflicht in Kraft. Gründe dafür sind relativ hohe Sieben-Tage-Inzidenzen und eine zum Teil vermehrte Verbreitung der britischen Coronavirus-Variante. Eine Ausreisetestpflicht gilt indes auch für den gesamten Bezirk Schwaz, wo am Donnerstag die große Impfaktion startete.