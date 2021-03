Impfaktion im Bezirk Schwaz problemlos gestartet

Testpflicht für geimpfte Personen

Die derzeit geltenden Regelungen des Bundes würden vorsehen, dass man sich auch nach einer Covid-Impfung weiterhin an die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen (FFP2-Maske tragen, Abstand halten, Händehygiene) halten und sich regelmäßig testen lassen müsse. „Die Impfung senkt die persönliche Wahrscheinlichkeit an Corona zu erkranken beim Impfstoff von BioNTech/Pfizer um 95 Prozent und bietet damit einen sehr guten individuellen Schutz“, so Bezirkshauptmann Michael Brandl. Es sei aber noch nicht gänzlich geklärt, ob geimpfte Personen das Virus weitergeben können, auch wenn sie durch die Impfung selbst nicht daran erkranken.