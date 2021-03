Mehrheit will ein bis zwei Tage Homeoffice

Homeoffice hat für mehr als 90% gut funktioniert

Die Corona-Pandemie hat 1,5 Millionen Menschen in Österreich praktisch über Nacht ins Homeoffice wechseln lassen - zwei Drittel von ihnen erstmals in ihrer Karriere. Das scheint viele Firmen wie auch Beschäftigte zu ihrem Glück gezwungen zu haben. Mehr als 90 Prozent geben an, dass das Arbeiten daheim trotz meist kurzfristiger Einführung gut funktioniert hat, Vorteile werden auf beiden Seiten gesehen. Verbesserungsbedarf wird jedoch bei sozialer Interaktion, beim Zusammengehörigkeitsgefühl und bei der Einstellung neuer Mitarbeiter geortet.