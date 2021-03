Steyr will den Thron in der BMW-Gruppe verteidigen

Mit 996.636 produzierten Motoren sank die Leistung des BMW-Werks in Steyr im Vorjahr auf einen Wert wie zuletzt 2013. „Wir haben jetzt eine gute Auslastung“, ist Geschäftsführer Alexander Susanek optimistisch. Steyr will die Nummer-1-Position in Sachen Antriebe beim deutschen Premiumhersteller behalten.