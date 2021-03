Junge Männer retteten Hündin „Princess“ nach Sturz

Es sollte ein schöner Ausflug mit den Hunden „Princess“ und „Victor“ werden, endete aber in einer kleinen Katastrophe. „Es war so schlimm, wie ,Princess‘ gejault hat, als sie plötzlich den Halt verlor“, erzählt Rehrl von dem Schreckmoment. Mit ihrer Lederleine konnte sie das Tier gerade noch auf einen etwa 40 Zentimeter großen Stein in fünf Metern Höhe ziehen, dort winselte „Princess“ dann vor Angst. Fünf junge Wanderer aus dem Bezirk Freistadt sahen das Unglück und eilten sofort zu Hilfe.